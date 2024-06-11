В Перми представили программу празднования Дня города

Администрация Перми представила план мероприятий ко Дню города. В общей сложности запланировано около 60 мероприятий, которые пройдут во всех районах Перми. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Празднование начнется 12 июня с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы. В этом году на Аллее Славы увековечат имена: Павла Преображенского, Виктора Лебедева, Виктора Астафьева, Евгения Крылатова, Сергея Белова. Более того, в исторической части Аллеи появится звезда, посвящённая Пермскому музыкальному колледжу, отмечающему свой 100-летний юбилей.

В 11:30 пермяки увидят большой праздничный концерт «Мы одна семья!», состоящий из тематических блоков с участием творческих коллективов городов Перми и Екатеринбурга.

В центральном квартале эспланады будет работать ещё одна сцена, «Фестивальная», на которой в 12:30 своё искусство представят детские творческие коллективы. А с 17:00 до 21:00 пермские ди-джеи сыграют свои лучшие сеты.

С 12:00 на набережной Камы жителей Перми и гостей города ждут интерактивные программы. Концерт «Мой город. Моя Россия» вокального проекта ROSSO начнется в 15:00.

Торжественное открытие набережной Камы в Кировском районе после капитального ремонта начнется в 13:00 и продлится до 17:00. В программу войдут выступления коллективов учреждения культуры «ПермьКонцерт» и ДК имени Кирова. Всего на набережной будет две площадки — главная и детская.