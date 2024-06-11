В Перми представили программу празднования Дня города

Администрация Перми представила план мероприятий ко Дню города. В общей сложности запланировано около 60 мероприятий, которые пройдут во всех районах Перми. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Празднование начнется 12 июня с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы. В этом году на Аллее Славы увековечат имена: Павла Преображенского, Виктора Лебедева, Виктора Астафьева, Евгения Крылатова, Сергея Белова. Более того, в исторической части Аллеи появится звезда, посвящённая Пермскому музыкальному колледжу, отмечающему свой 100-летний юбилей.
Далее план мероприятий на городской эспланаде распределился следующим образом:
В 11:30 пермяки увидят большой праздничный концерт «Мы одна семья!», состоящий из тематических блоков с участием творческих коллективов городов Перми и Екатеринбурга.
В 12:00 пройдет открытие парада трамваев, посвящённого 95-летию со дня запуска первого трамвая в Перми.
В 21:00 пермяков ждёт выступление Заслуженного артиста России, певца, гитариста, композитора и поэта Игоря Саруханова.
В центральном квартале эспланады будет работать ещё одна сцена, «Фестивальная», на которой в 12:30 своё искусство представят детские творческие коллективы. А с 17:00 до 21:00 пермские ди-джеи сыграют свои лучшие сеты.
С 12:00 на набережной Камы жителей Перми и гостей города ждут интерактивные программы. Концерт «Мой город. Моя Россия» вокального проекта ROSSO начнется в 15:00.
Помимо центральных мероприятий в районах города Перми запланированы разнообразные спортивные мероприятия, тематические выставки, акции, праздничные концерты, квесты, квизы, краеведческие мероприятия, медиа-мероприятия в рамках проекта «Социальный кинозал» и флешмобы.
В завершении дня пермяки и гости города смогут увидеть праздничный семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа в 23:30. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы.