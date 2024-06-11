Красноярскую молодежь приглашают на ЗОЖ-фестиваль

«Это наш четвертый фестиваль, посвящённый здоровому образу жизни. В этом году нас ждут изменения — мы проведём событие под открытым небом. Наша визитная карточка -фитнес-тренировки пройдут на открытом воздухе, на набережной», — рассказал директор молодёжного центра «Вектор» Вадим Слипенко.​