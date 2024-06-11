Красноярскую молодежь приглашают на ЗОЖ-фестиваль

Площадки фестиваля здорового образа жизни начнут работу в 15:00. Красноярцев ждут тренировки на открытом воздухе, мастер-класс по капоэйре, арт-терапия и показательные выступления по фехтованию и чирлидингу.
Помимо тренировок и арт-терапии гости фестиваля смогут поиграть в гигантские шашки, сдать школьные нормативы по физкультуре, принять участие в мастер-классе по прыжкам на батутах и попробовать спортивное питание.
Развернутся и несколько интерактивных локаций — напольная игра-бродилка, тренажёры, большой арт-объект, сообщает мэрия.
Все локации бесплатные, возрастное ограничение: 14−35 лет. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Фестиваль организует Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор».
«Это наш четвертый фестиваль, посвящённый здоровому образу жизни. В этом году нас ждут изменения — мы проведём событие под открытым небом. Наша визитная карточка -фитнес-тренировки пройдут на открытом воздухе, на набережной», — рассказал директор молодёжного центра «Вектор» Вадим Слипенко.
Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в официальной группе центра продвижения молодёжных проектов «Вектор» или по телефону: 235−53−43.
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