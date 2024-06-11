Челябинская область получит 41 млн рублей на льготные лекарства

Челябинская область получит из федерального бюджета более 41 млн рублей на приобретение льготных лекарств. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
В целом в российские регионы в 2024 году направят ещё свыше 1,8 млрд рублей. Средства пойдут на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов.
Напомним, финансирование позволяет дополнительно закупать необходимые медикаменты для россиян, которые получают поддержку от государства. К таким категориям относятся люди с ограничениями по здоровью, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы и другие. Лекарства они могут получить по рецепту врача.