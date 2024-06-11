Челябинская область получит 41 млн рублей на льготные лекарства

Напомним, финансирование позволяет дополнительно закупать необходимые медикаменты для россиян, которые получают поддержку от государства. К таким категориям относятся люди с ограничениями по здоровью, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы и другие. Лекарства они могут получить по рецепту врача.