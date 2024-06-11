В правительстве региона обсудили подготовку ко Дню молодёжи

Пускать на тематические площадки Дня молодёжи будут только по бесплатным билетам. Их можно получить, зарегистрировавшись на этом сайте. Кроме того, молодые предприниматели региона смогут представить свою продукцию на специальных маркетах, рассказать о своем бизнесе новой аудитории. Заявки на участие в соответствующем мероприятии принимаются до 14 июня включительно. Заявку можно оставить на этом сайте.