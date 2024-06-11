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В правительстве региона обсудили подготовку ко Дню молодёжи

Центральными площадками для проведения Дня молодёжи в Приангарье станет Дом молодёжи и площадь Конституции в Иркутске. Праздник пройдет под девизом «Объединяем Россию!» в рамках федеральной линейки мероприятий при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Информация об этом прозвучала во время заседания правительства Приангарья, на котором обсудили подготовку ко Дню молодёжи. Его отметят 29 июня. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на кабинет министров Иркутской области.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Молодежное движение развивается и сопровождает все, что сегодня происходит в государстве, сопереживает всем событиям, организовывает не только прекрасные праздники, но и участвует в патриотической работе, — отметил губернатор Игорь Кобзев. — И День молодежи станет для ребят возможностью узнать что-то новое, ведь мы готовим мероприятия образовательного, культурного, воспитательного характера.

Пускать на тематические площадки Дня молодёжи будут только по бесплатным билетам. Их можно получить, зарегистрировавшись на этом сайте. Кроме того, молодые предприниматели региона смогут представить свою продукцию на специальных маркетах, рассказать о своем бизнесе новой аудитории. Заявки на участие в соответствующем мероприятии принимаются до 14 июня включительно. Заявку можно оставить на этом сайте.

В День молодежи состоится вручение премии губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики. Премию в 50 тысяч рублей получит 100 человек. Кроме того, в этот же день после ремонта откроются новые пространства на первом этаже Дома молодёжи. Это центр патриотического воспитания, кафе, медиацентр, пространство для Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», минитипография, VR-пространство, кибер-арена. Ремонт идет в рамках федеральной субсидии «Регион для молодых».

В этом году большое внимание уделяем образовательным и просветительским мероприятиям, но самое главное — в честь Года семьи мы сделали акцент на объединении поколений, — рассказала областной министр по молодёжной политике Маргарита Цыганова. — На праздник можно прийти вместе с родителями, бабушками и дедушками, детьми. Для всех у нас предусмотрены площадки и насыщенная программа.

День молодежи отпразднуют не только в областном центре, но и в муниципальных образованиях Иркутской области.

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