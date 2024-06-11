До 15 сентября перекроют движение по двум улицам в Алматы

По этой причине с 12 июня по 15 сентября будет закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева.
Движение будет закрыто в обе стороны, предупредили горожан.
«Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию с 1984 года, проходящего под проезжей частью», — подчеркивается в публикации.
Отмечается, что данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов.
«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», — призвали алматинцев.
Напомним, также в Алматы с 8 июня по 15 сентября будет закрыто движение для автотранспорта по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская. Движение будет закрыто в обе стороны.
Из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекроют движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения будут действовать до 15 сентября.