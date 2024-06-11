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В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение с эпицентром в Таджикистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в некоторых районах Сурхандарьинской области ощущалось небольшое землетрясение, эпицентр которого находился в соседней стране, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: РИА "Новости"

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в Таджикистане в 09:13 по ташкентскому времени. Магнитуда подземных толчков составила 4,3, глубина — 25 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента 400 километров в юго-западном направлении..

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Шурчинский район: 2−3 балла, 33 км.
  • Узунский район: 2 балла, 45 км.
  • Кумкурганский район: 2 балла, 52 км.
  • Алтынсайский район: 2 балла, 59 км.
  • Джаркурганский район: 2 балла, 67 км.
  • Денауский район: 2 балла, 69 км.
  • Бандихонский район: 2 балла, 71 км.