В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение с эпицентром в Таджикистане

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в Таджикистане в 09:13 по ташкентскому времени. Магнитуда подземных толчков составила 4,3, глубина — 25 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента 400 километров в юго-западном направлении..
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Шурчинский район: 2−3 балла, 33 км.
- Узунский район: 2 балла, 45 км.
- Кумкурганский район: 2 балла, 52 км.
- Алтынсайский район: 2 балла, 59 км.
- Джаркурганский район: 2 балла, 67 км.
- Денауский район: 2 балла, 69 км.
- Бандихонский район: 2 балла, 71 км.