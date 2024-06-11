В Узбекистане ощутили небольшое землетрясение с эпицентром в Таджикистане

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в Таджикистане в 09:13 по ташкентскому времени. Магнитуда подземных толчков составила 4,3, глубина — 25 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента 400 километров в юго-западном направлении..