Продукты на выброс, из-за отключения электричества на целый день многие понесут еще и финансовые потери: Где в Кишиневе не будет света во вторник, 11 июня, — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе во вторник, 11 июня 2024.
Ботаника.
ул. Н. Титулеску, 16, 18, Пандурилор, 51 — с 09:30 до 17:30.
Буюканы.
ул. А. Донич, 1−41, 2−42, Г. Музическу, 2−4, И. Крянгэ, 41, 45/4, 58, 62−68, И. Некулче, 30, 55−59, С. Рахманинова, 1−29, 29A, 4−30, В. Белинского, 56−76, 65, 65A, 65/2, 67, 73−81, 81B, 89, Букурией, 1−5, 5/1, 999 — с 11:00 до 17:00.
Чеканы.
ул. Варница, 2/11, Узинелор, 12 — с 09:00 до 13:00.
Рышкановка.
ул. М. Костин, 11/3, 11/3A — с 09:00 до 13:00.
Московский пр-т, 13/4 — с 13:00 до 17:00.