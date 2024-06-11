Продукты на выброс, из-за отключения электричества на целый день многие понесут еще и финансовые потери: Где в Кишиневе не будет света во вторник, 11 июня, — публикуем адреса

ул. А. Донич, 1−41, 2−42, Г. Музическу, 2−4, И. Крянгэ, 41, 45/4, 58, 62−68, И. Некулче, 30, 55−59, С. Рахманинова, 1−29, 29A, 4−30, В. Белинского, 56−76, 65, 65A, 65/2, 67, 73−81, 81B, 89, Букурией, 1−5, 5/1, 999 — с 11:00 до 17:00.