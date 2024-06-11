Подарите дом и любовь: в День России во Владивостоке состоится доброе мероприятие

Очередное доброе мероприятие пройдет в столице Приморья в День России, 12 июня. Жителей Владивостока приглашают на бесплатную выставку-раздачу животных, которая состоится у входа в торговый центр «Черемушки».
Выставку организовывают представители волонтерского движения «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока. Желающие смогут подарить дом и окружить заботой как взрослых собак и кошек, так и малышей. Познакомиться с подопечными фонда можно с 10:00 до 18:00. Понравившегося питомца можно будет забрать домой, но по договору с ненавязчивым отслеживанием его судьбы. Все же животные — это не игрушки, а, учитывая, что многих из них когда-то предал человек, стоит основательно подумать перед таким ответственным шагом. Если решение принято — не забудьте паспорт.
«Выставка проводится при поддержке проекта администрации Владивостока “Животные города_В”. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к мероприятию и, может, присмотреть себе пушистого друга, который в дальнейшем каждый день будет радовать своих хозяев», — поделилась помощник главы администрации Владивостока Яна Красицкая.
Кстати, через волонтеров на мероприятии можно будет передать корм, пеленки, наполнители для лотков, ветошь, игрушки и другие необходимые вещи для содержания животных в приюте. Даже, если вы еще не готовы завести питомца, сделать доброе дело под силу любому.
Во Владивостоке довольно часто проводятся выставки-раздачи животных, чтобы как можно больше подопечных фондов обрели хозяев.