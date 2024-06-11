Подарите дом и любовь: в День России во Владивостоке состоится доброе мероприятие

Выставку организовывают представители волонтерского движения «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока. Желающие смогут подарить дом и окружить заботой как взрослых собак и кошек, так и малышей. Познакомиться с подопечными фонда можно с 10:00 до 18:00. Понравившегося питомца можно будет забрать домой, но по договору с ненавязчивым отслеживанием его судьбы. Все же животные — это не игрушки, а, учитывая, что многих из них когда-то предал человек, стоит основательно подумать перед таким ответственным шагом. Если решение принято — не забудьте паспорт.