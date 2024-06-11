Почтовые отделения в Омской области не будут работать в День России

День России, 12 июня, станет выходным для почтовых отделений в Омской области. О графике работы почты рассказали в региональном минцифры.
Сегодня, 11 июня, отделения почты закроются на час раньше. В День России, 12 июня, почта работать не будет. В этот день почтальоны не будут доставлять письма и периодические издания.
«Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ», — уточнили в ведомстве.
Отделения возобновят работу в привычном режиме с 13 июня.
Отметим, найти ближайшие отделения почты и узнать график их работы можно на сайте Почты России и в мобильном приложении.