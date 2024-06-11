Новая Горная реализует инвестпроекты по модернизации обогатительных фабрик

Техническое перевооружение ОФ «Междуреченская» связано с развитием угольного актива Новой Горной УК — АО «Междуречье», где разрабатывается новый участок «Мрасский» с запасами угля около 200 млн тонн. На фабрике уже модернизировали цех погрузки и ввели в эксплуатацию дополнительный железнодорожный путь, что повысило производственную мощность погрузочного комплекса. Запущены в эксплуатацию новый дуговой дешламационный грохот и пресс-фильтр для обезвоживания тонкодисперсных отходов производства. Еще часть оборудования предстоит установить. Результатом станет увеличение выхода угольного концентрата на 3,3%.