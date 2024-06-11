Новая Горная реализует инвестпроекты по модернизации обогатительных фабрик

Объем инвестиций в техническое перевооружение фабрик Новой Горной УК составляет более 3,2 млрд. руб. Основная цель модернизации — повышение эффективности технологических схем предприятий.
Для ОФ «Антоновская» это переход на тяжелосредное обогащение и запуск флотации, что позволит увеличить выход угольных концентратов до 4%, эффективно обогащать самые востребованные на рынке коксующиеся угли средней и трудной обогатимости. В составе линии тяжелосредного обогащения кроме тяжелосредных гидроциклонов будут смонтированы магнитные сепараторы, сгустительный циклон, грохоты, дуговые сита, новые опорные металлоконструкции под оборудование общим весом более 250 тонн.
Техническое перевооружение ОФ «Междуреченская» связано с развитием угольного актива Новой Горной УК — АО «Междуречье», где разрабатывается новый участок «Мрасский» с запасами угля около 200 млн тонн. На фабрике уже модернизировали цех погрузки и ввели в эксплуатацию дополнительный железнодорожный путь, что повысило производственную мощность погрузочного комплекса. Запущены в эксплуатацию новый дуговой дешламационный грохот и пресс-фильтр для обезвоживания тонкодисперсных отходов производства. Еще часть оборудования предстоит установить. Результатом станет увеличение выхода угольного концентрата на 3,3%.
Новое оборудование на 100% поступило на предприятия. Монтаж и запуск в эксплуатацию производится с минимальными остановками производства. В результате модернизации годовая производственная мощность ОФ «Антоновская» будет составлять 5 млн тонн, а ОФ «Междуреченская» — 10 млн тонн переработанного рядового угля коксующихся и энергетических марок.
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