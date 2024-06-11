В Перми изменена организация движения на улице Карпинского

Организация движения на улице Карпинского изменена в Перми, сообщает краевой Минтранс.
По данным ведомства, специалисты Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) провели мониторинг дорожной ситуации на улицах Карпинского, Стахановской, Мира и Советской Армии. Основываясь на информации и от ведомства, а также ГАИ, Департамента транспорта и жителей города, было решено изменить организацию движения на Карпинского.
«В выходные внесли изменения в организацию дорожного движения на ул. Карпинского: теперь из средней полосы здесь разрешён поворот направо и налево на ул. Стахановскую», — рассказали в Министерстве транспорта Пермского края.
В ведомстве добавляют, что такое решение позволит исключить заторы, которые образуются на участке. Причиной изменений стало увеличение интенсивности транспорта на участке дороги.
Напомним, 25 мая улица Карпинского была закрыта на реконструкцию. На данный момент на участке от моста над Транссибирской магистралью до улицы Стахановской ведётся расширение проезжей части до шести полос. На это время движение по улице перекрыто.