В Перми изменена организация движения на улице Карпинского

По данным ведомства, специалисты Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) провели мониторинг дорожной ситуации на улицах Карпинского, Стахановской, Мира и Советской Армии. Основываясь на информации и от ведомства, а также ГАИ, Департамента транспорта и жителей города, было решено изменить организацию движения на Карпинского.