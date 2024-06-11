В США восстановлен проход через канал Балтимора после обрушения моста

26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост KeyBridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. В результате мост обрушился, погибли шесть человек. Губернатор Мэриленда Уэс Мур ввел в регионе режим ЧП. В агентстве США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры говорили, что судно потеряло управление. В конце апреля через канал прошли первые суда, но полностью заработать он должен был в концу мая, рассчитывал Белый дом.