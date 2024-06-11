В Омске выставлен на продажу старый Land Cruiser за 21 миллион рублей

Ранее мы писали, что в селе Богословка Омской области мужчина посадил воздушное судно прямо на поляну у сельского магазина, а через несколько минут вернулся к воздушному транспортному средству с покупками и улетел. Взлёт вертолёта был осуществлён вне согласованного авиационными властями места — пилот совершил посадку между частными домами и вблизи линий электропередач.