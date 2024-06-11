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В Омске выставлен на продажу старый Land Cruiser за 21 миллион рублей

Автомобиль находится в Кировском округе города.

Источник: Авито

В Омске продают Toyota Land Cruiser 4.2 MT 2003 года. Объявление появилось на сайте «Авито». Продавец предлагает приобрести транспортное средство за 21 миллион рублей.

В объявлении указано, что пробег дилерского автомобиля составляет 62 км. Машина не эксплуатировалась, всё время стояла в тёплом гараже. Осмотреть внедорожник можно в Кировском округе города.

Ранее мы писали, что в селе Богословка Омской области мужчина посадил воздушное судно прямо на поляну у сельского магазина, а через несколько минут вернулся к воздушному транспортному средству с покупками и улетел. Взлёт вертолёта был осуществлён вне согласованного авиационными властями места — пилот совершил посадку между частными домами и вблизи линий электропередач.