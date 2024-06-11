В Кузбассе нашли пропавшего 9-летнего мальчика

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило, что ребёнок, которого искали всю ночь, найден.
Оказывается, мальчик ушёл с детской площадки, которая находится рядом с домом, и не вернулся. Сообщается, что мальчик найден живой. Сейчас его осматривают медики. Следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить, почему ребёнок ушёл из дома и где он был всю ночь.
Ранее мы сообщали, что следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения в г. Ленинск-Кузнецкий 9-летнего Марка Южанина.