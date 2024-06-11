В Кузбассе нашли пропавшего 9-летнего мальчика

Оказывается, мальчик ушёл с детской площадки, которая находится рядом с домом, и не вернулся. Сообщается, что мальчик найден живой. Сейчас его осматривают медики. Следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить, почему ребёнок ушёл из дома и где он был всю ночь.