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В Кузбассе нашли пропавшего 9-летнего мальчика

Сообщается, что ребёнок ушёл с детской площадки.

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило, что ребёнок, которого искали всю ночь, найден.

Оказывается, мальчик ушёл с детской площадки, которая находится рядом с домом, и не вернулся. Сообщается, что мальчик найден живой. Сейчас его осматривают медики. Следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить, почему ребёнок ушёл из дома и где он был всю ночь.

Ранее мы сообщали, что следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения в г. Ленинск-Кузнецкий 9-летнего Марка Южанина.