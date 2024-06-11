Динамическое табло начнет регулировать трафик в центре Владивостока

На перекрестке улиц Семёновской и Алеутской во Владивостоке установлено новое табло переменной информации, которое поможет регулировать поток транспорта в зависимости от времени суток. Это табло — динамический дорожный знак, который показывает направление движения по полосам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».
Специалисты завершили установку устройства, которое начнет полноценно функционировать в течение месяца. Основная задача табло — оптимизировать трафик в ночное время, с 20 вечера до 7 утра, когда интенсивность движения на этом участке снижается. В эти часы знак будет разрешать движение прямо по улице Семёновской, что ранее было невозможно из-за требований поворачивать только направо на улицу Алеутскую.
Отмечается, сейчас проезд от стадиона «Динамо» по улице Семёновской по-прежнему разрешён только направо, на улицу Алеутскую. Разрешить проезд прямо и настроить работу табло переменной информации в зависимости от времени суток планируется в течение месяца.
Напомним, ЦОДД предлагает реконструировать перекресток у Перинатального центра во Владивостоке. Речь идет о дороге на пересечении улиц Борисенко и Можайская. Специалисты изменят геометрию проезжей части. Полоса, которая сейчас служит разделением для двух второстепенных дорог, превратится в полноценный островок безопасности. Благодаря этому совершать маневры автомобилистам станет удобнее, а радиусы станут больше.