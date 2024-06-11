Динамическое табло начнет регулировать трафик в центре Владивостока

Специалисты завершили установку устройства, которое начнет полноценно функционировать в течение месяца. Основная задача табло — оптимизировать трафик в ночное время, с 20 вечера до 7 утра, когда интенсивность движения на этом участке снижается. В эти часы знак будет разрешать движение прямо по улице Семёновской, что ранее было невозможно из-за требований поворачивать только направо на улицу Алеутскую.