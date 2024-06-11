День России 2024 в Челябинске: афиша

«На улице Кирова с 15:00 до 18:00 пройдет фестиваль русского фольклора и культуры. В этом году в основу концепции фестиваля легли народные пословицы и поговорки. Идея заключается не только в создании программы на основе этих высказываний, но и в оформлении главной пешеходной улицы города — Кировки. Каждое выступление приглашенных артистов будет тесно связано с конкретной пословицей или поговоркой, что добавит остроты и интереса к выступлениям».
Кроме того, на главной пешеходной улице города будут работать торговые ряды, где челябинцы и гости города смогут приобрести изделия народного творчества и научиться созданию народного костюма в современной интерпретации, освоить технику старинной вышивки и валяние из шерсти, а также познакомиться с народными песнями и танцами.
Помимо прочего, запланированы выступления творческих коллективов города. Хедлайнером мероприятия станет фолк-группа «Матреха».
В 12:00 горожан также ждут на концерте «Я люблю тебя, Россия», который пройдет около Детской филармонии в рамках фестиваля современных искусств.
На сцене ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина сыграют спектакль «Полюшко» артисты музыкально-пластического театра «Аккорд».
В День России здесь же выступят постоянные гости патриотических мероприятий — кавер-группа «Знакомые» и ведущие коллективы области.
Занятия для самых креативных и жаждущих творчества тоже есть: можно пройти мастер-класс по линогравюре.
Мероприятия в парке начнутся с 14:00.
Любителям отечественной анимации рекомендуют заглянуть в Сад Победы. Помимо праздничного концерта атмосферу праздника будут создавать персонажи любимых мультфильмов.
В парке имени О. И. Тищенко мероприятия начнутся с 13:00. На сцене выступят ансамбль танца «Ералаш», этнобэнд IS NOT, Театр эстрадного танца «Культура движения», cover-группа «Вместе» и другие ведущие коллективы города.
В городском саду им. А. С. Пушкина программа запланирована с 12:00 до 16:00. Она включает в себя концерт с выступлением вокальной студии «Вдохновение», ансамбля «Заря», а также мастер-классы для детей.
Самых спортивных ждут в ТРК «Горки»: в праздничный выходной можно сдать нормы ГТО.
В Челябинском государственном театре оперы и балета имени Глинки состоится концерт «Русские маяки». Его концепция подразумевает воспевание великих русских поэтов, музыкантов, ученых, художников, космонавтов, героев и других деятелей страны. Хедлайнером станет певец и актер, победитель проекта «Народный артист» Алексей Гоман.
Уже сегодня, 11 июня, челябинцам предлагают отправиться в виртуальный тур по родной стране. В Публичной библиотеке пройдет мероприятие «Россия на карте»: горожане сыграют в настольную игру по образам и символам страны и с помощью VR-очков отправятся в путешествие.
12 июня в стране отмечается праздник День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Новое название праздник получил в 2002 году. Как изменился праздник, «ФедералПресс» рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.