День России 2024 в Челябинске: афиша

«На улице Кирова с 15:00 до 18:00 пройдет фестиваль русского фольклора и культуры. В этом году в основу концепции фестиваля легли народные пословицы и поговорки. Идея заключается не только в создании программы на основе этих высказываний, но и в оформлении главной пешеходной улицы города — Кировки. Каждое выступление приглашенных артистов будет тесно связано с конкретной пословицей или поговоркой, что добавит остроты и интереса к выступлениям».