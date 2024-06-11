Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей

К середине апреля, по данным Роспотребнадзора, от клещевого энцефалита в России были вакцинированы почти 1,5 миллиона человек. С начала гогда в Крыму было выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. По словам главного специалиста — эксперта отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Гафаровой, клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным заболеванием на полуострове минимальны.