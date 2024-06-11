Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей

«В последние годы наблюдается повсеместное увеличение, расширение ареала обитания клещей. Причинами могут быть как изменение климата, так и более плотный контроль за ситуацией, чем раньше», — цитирует Попову РИА Новости.
При этом она отметила, что вакцинацию от клещевого энцефалита на всей территории России пока вводить не планируется. Вакцинация от клещевого энцефалита в РФ проводится согласно календарю по эпидемическим показаниям.
По информации Поповой, в этом году от укусов клещей пострадали около 180 тысяч человек. При этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась за 20 лет более чем в 2,5 раза, такие показатели связаны с объемом проводимых профилактических мер, считает она.
К середине апреля, по данным Роспотребнадзора, от клещевого энцефалита в России были вакцинированы почти 1,5 миллиона человек. С начала гогда в Крыму было выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. По словам главного специалиста — эксперта отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Гафаровой, клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным заболеванием на полуострове минимальны.
Опасный вид клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку, обнаружен в нескольких странах Европы. СМИ сообщают об их распространении в Испании, Италии, Германии и Швеции, также появились сообщения о рисках распространении опасных клещей в Подмосковье.