Умерла Вера Высочина, актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Вера Высочина также запомнилась рядом ярких ролей в Театре имени Андрея Миронова, куда ее впервые привела Ольга Антонова. Она играла Клару в постановке «Сенная лихорадка». Кроме того, артистка снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Чужой», «Тайны следствия», «Побег».