Умерла Вера Высочина, актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умерла актриса Вера Высочина. Артистка, сыгравшая несколько ярких ролей в кино и на подмостках театра. Культурного деятеля не стало на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Андрея Миронова.
— Не стало прекрасной актрисы, выпускницы Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Долгие годы Вера Леонидовна посвятила Театру комедии имени Акимова. На его сцене она воплотила лучшие свои роли в спектаклях «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий», «Джельсомино в стране лжецов», — рассказали в учреждении.
Вера Высочина также запомнилась рядом ярких ролей в Театре имени Андрея Миронова, куда ее впервые привела Ольга Антонова. Она играла Клару в постановке «Сенная лихорадка». Кроме того, артистка снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Чужой», «Тайны следствия», «Побег».
— Мы выражаем глубокие соболезнования близким и родным Веры Леонидовны, — добавили в театре.
Прощание с актрисой прошло накануне, 10 июня.