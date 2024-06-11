Опубликована программа празднования Дня России в Красноярске

Так, в День России в городе планируется провести три фестиваля. Два из них пройдут на острове Татышев, еще один на площади возле Дома дружбы народов «Родина».
11:00
На восточной части Татышев-парка пройдет патриотический праздник «Служу России». Гости смогут посмотреть на военную спецтехнику, а также на показательные выступления правоохранительных органов. Будет чем заняться и молодежи, детям. Также на площадке пройдет концерт.
11:00
На «Родине» в это время начнется фестиваль «Моя Россия». Будет организована казачья площадка, мастер-классы и даже полевая кухня. Также там пройдет концерт известных танцевальных и вокальных ансамблей.
15:30
На восточной части острова Татышев начнется Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». Гости смогут посмотреть на номера танцевальных коллективов из шести регионов Сибири.