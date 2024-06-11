В День России в 2024 году красноярцев ожидает множество мероприятий

12 июня вся страна будет праздновать День России. Отметим, что праздник выпадает на среду, поэтому горожан ждёт выходной посреди рабочей недели. В Красноярске на этот день запланированы мероприятия, об это рассказали в администрации края.
Какие мероприятия пройдут на День России в Красноярске в 2024 году
Железнодорожный район начнёт отмечать День России уже сегодня, 11 июня. В 17 часов в парке Гагарина пройдёт семейный праздник. В программе — полуторачасовой концерт с выступлениями творческих коллективов района и города, а также работа тематических площадок.
Площадки организуют: Всероссийский студенческий корпус спасателей, Красноярский волонтёрский центр «Доброе дело», спорткомплекс «Сибиряк», регбийный клуб «Красный Яр». Также на свои площадки приглашают Красноярский филиал Финуниверситета, центр доп. образования и дошкольные учреждения.
Одновременно пройдёт концерт на площади Свердлова. Для красноярцев выступят вокальные коллективы района.
12 июня в 11 часов на западной стороне острова Татышев начнется патриотический фестиваль «Служу России!». В программе выставка специализированной техники, показательные выступления силовиков, интерактивные площадки для детей и молодежи, а также праздничный концерт.
Также в 11:00 у Дома дружбы народов «Родина» откроется краевой межнациональный фестиваль «Моя Россия». Организаторы готовят концертную программу: интернет-викторину и интерактивную викторину по тематике мероприятия. Будут работать казачья площадка с казачьим подворьем, мастер-классами и полевой кухней, ремесленные мастерские, интерактивные площадки для взрослых и детей.
В 15:30 на восточной стороне острова Татышев пройдет Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». Красноярцы смогут увидеть выступление творческих коллективов из шести регионов Сибири и посетить мастер-классы ремесленников.
Также 12 июня в 21:00 в сквере Энтузиастов пройдёт очередной бесплатный кинопоказ под открытым небом. Все желающие смогут посмотреть фильм «Дух Байкала».
Фейерверк на День России в Красноярске 2024
К сожалению, фейерверка в честь празднования Дня России не запланировано, поэтому жители и гости города останутся без него.