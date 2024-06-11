На двое суток отключат холодную воду в двух районах Красноярска

В Центральном районе и части Железнодорожного района (от центра до железной дороги) на двое суток отключат холодную воду. Об этом рассказали в КрасКоме.
Воды не будет с 23:00 14 июня до 23:00 16 июня.
Точная информация появится на сайте 005.
Воды не будет с 23:00 14 июня до 23:00 16 июня.
В Центральном районе и части Железнодорожного района (от центра до железной дороги) на двое суток отключат холодную воду. Об этом рассказали в КрасКоме.
Воды не будет с 23:00 14 июня до 23:00 16 июня.
Точная информация появится на сайте 005.