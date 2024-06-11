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На двое суток отключат холодную воду в двух районах Красноярска

Воды не будет с 23:00 14 июня до 23:00 16 июня.

Источник: Reuters

В Центральном районе и части Железнодорожного района (от центра до железной дороги) на двое суток отключат холодную воду. Об этом рассказали в КрасКоме.

Воды не будет с 23:00 14 июня до 23:00 16 июня.

Точная информация появится на сайте 005.

ЖКХ