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На осушенном дне Арала начали высаживать уникальные растения Арундо

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Высохшее дно Арала начали засаживать уникальным растением — Арундо тростниковый. Растение не только способно предотвращать ветра с солью, но и может применяться в строительстве и домашнем хозяйстве, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Растения впервые сажают по инициативе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата под руководством профессора НИИ лесного хозяйства Зиновия Новицкого.

Сейчас посадкам уже один месяц. Растения засухоустойчивы, могут расти в тяжелых условиях и за год достигают в высоту четырех метров. Технология посадки уникальна тем, что ведется корневыми отпрысками, а не саженцами.

«Это новые растения для осушенного дна Арала, интродуцированные с других зон. Через год-два вся эта площадь будет засажена растениями Arundo donax, потому что корневые отпрыски дают ростки. Они не только помогут предотвратить ветра с солью, но их стебли можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции», — говорит Зиновий Новицкий.

экология
сельское хозяйство