На осушенном дне Арала начали высаживать уникальные растения Арундо

«Это новые растения для осушенного дна Арала, интродуцированные с других зон. Через год-два вся эта площадь будет засажена растениями Arundo donax, потому что корневые отпрыски дают ростки. Они не только помогут предотвратить ветра с солью, но их стебли можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции», — говорит Зиновий Новицкий.