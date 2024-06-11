Бастрыкин поручил проверить омских мигрантов, которые торгуют на улице

Следственный комитет РФ в Telegram-канале сообщил, что в Омске проведут проверку мигрантов после жалобы местных жителей.
Уточняется, что мигранты организовали незаконную торговлю прямо рядом с миграционным центром. Они кричат, ругаются и пристают к прохожим. Бастрыкин поручил провести проверку и предоставить доклад.
Ранее мы сообщали о задержании заместителя руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, который подозревается во взяточничестве и превышении полномочий.