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Бастрыкин поручил проверить омских мигрантов, которые торгуют на улице

Сообщается, что мигранты организовали незаконную торговлю прямо рядом с миграционным центром.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет РФ в Telegram-канале сообщил, что в Омске проведут проверку мигрантов после жалобы местных жителей.

Уточняется, что мигранты организовали незаконную торговлю прямо рядом с миграционным центром. Они кричат, ругаются и пристают к прохожим. Бастрыкин поручил провести проверку и предоставить доклад.

Ранее мы сообщали о задержании заместителя руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, который подозревается во взяточничестве и превышении полномочий.