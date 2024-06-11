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Примгидромет предупреждает: дожди атакуют Приморье в День России

Циклон из Китая выбрал целью Приморский край на 12 июня.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 82% 754 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

Приморский край ожидает изменение погодных условий во время празднования Дня России. Согласно прогнозам Примгидромета, активный циклон, пришедший из Китая, принесет с собой в среду, 12 июня, осадки в виде дождей, которые охватят большую часть территории региона. Ожидается усиление интенсивности осадков и возможность гроз. Ночные температуры покажут тенденцию к повышению, в то время как дневные показатели температуры в большинстве районов снизятся на один-пять градусов.

Владивосток в этот день будет окутан облаками, прогнозируется туман и периодические дожди, при этом ветер юго-восточного направления будет ощущаться как свежий. Ночные температуры останутся на комфортном уровне, ожидается от +12 до +15 градусов Цельсия. Дневная температура воздуха претерпит незначительные изменения, оставаясь на уровне предыдущего дня.