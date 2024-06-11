Примгидромет предупреждает: дожди атакуют Приморье в День России

Приморский край ожидает изменение погодных условий во время празднования Дня России. Согласно прогнозам Примгидромета, активный циклон, пришедший из Китая, принесет с собой в среду, 12 июня, осадки в виде дождей, которые охватят большую часть территории региона. Ожидается усиление интенсивности осадков и возможность гроз. Ночные температуры покажут тенденцию к повышению, в то время как дневные показатели температуры в большинстве районов снизятся на один-пять градусов.