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Не запаслись водой, — ждите дождей: Где в Кишиневе во вторник, 11 июня, перекрывают водопровод на целый день — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым в Кишиневе отключат воду во вторник, 11 июня 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе и в некоторых пригородах во вторник, 11 июня 2024, не будет воды.

Так, 11 июня с 09:00 до 17:00 отключения запланированы в столице по ул. Н. Титулеску, 1V, 4, 4A, 6, 39, Минск, 26/2, Пандурилор, 70/1.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 без воды окажутся кишинёвцы, проживающие по адресам: Московский проспект, 12, 14/1, 14/2, 16.

С 09:00 до 15:00 отключения также запланированы в Дурлештах: ул. И. Крянгэ, Д. Кантемир, И. Солтис.

С 09:00 до 17:00 воды не будет у некоторых жителей Гидигича: ул. Поноарелор, Кымпией, Е. Буков, Шт. Няга.

ЖКХ