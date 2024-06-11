Не запаслись водой, — ждите дождей: Где в Кишиневе во вторник, 11 июня, перекрывают водопровод на целый день — публикуем адреса

В Кишиневе и в некоторых пригородах во вторник, 11 июня 2024, не будет воды.
Так, 11 июня с 09:00 до 17:00 отключения запланированы в столице по ул. Н. Титулеску, 1V, 4, 4A, 6, 39, Минск, 26/2, Пандурилор, 70/1.
Кроме того, с 09:00 до 15:00 без воды окажутся кишинёвцы, проживающие по адресам: Московский проспект, 12, 14/1, 14/2, 16.
С 09:00 до 15:00 отключения также запланированы в Дурлештах: ул. И. Крянгэ, Д. Кантемир, И. Солтис.
С 09:00 до 17:00 воды не будет у некоторых жителей Гидигича: ул. Поноарелор, Кымпией, Е. Буков, Шт. Няга.