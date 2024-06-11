VR-игры, концерт, сказки Пушкина и Олег Майями: как во Владивостоке отпразднуют День России 12 июня

Все торжественные мероприятия пройдут на центральной площади с 11:00 до 16:00. На главной сцене выступят творческие коллективы края и артисты Приморья. На основной площадке установят маяк, так что все желающие смогут сфотографироваться с одним из основных символов Владивостока. А для деток оборудуют специальный художественный уголок с аквагримом. Можно будет порисовать мелками на мольберте, прокатиться на лошадках-каталках, поиграть в «Домино», пособирать пазлы, присоединиться к преображению большой тематической раскраски и пройти интерактив «По следам танка Т-34».