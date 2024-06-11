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VR-игры, концерт, сказки Пушкина и Олег Майями: как во Владивостоке отпразднуют День России 12 июня

Опубликована праздничная программа Дня России во Владивостоке 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

Владивосток и весь Приморский край присоединятся 12 июня к празднованию Дня России. В краевой столице подготовлена большая программа мероприятий для гостей города любого возраста. Ведь этот патриотический праздник вселяет радость в каждого жителя страны: от детей до стариков. Публикуем расписание дневной и вечерней программы Дня России во Владивостоке 12 июня 2024 года.

Куда пойти в День России во Владивостоке

Все торжественные мероприятия пройдут на центральной площади с 11:00 до 16:00. На главной сцене выступят творческие коллективы края и артисты Приморья. На основной площадке установят маяк, так что все желающие смогут сфотографироваться с одним из основных символов Владивостока. А для деток оборудуют специальный художественный уголок с аквагримом. Можно будет порисовать мелками на мольберте, прокатиться на лошадках-каталках, поиграть в «Домино», пособирать пазлы, присоединиться к преображению большой тематической раскраски и пройти интерактив «По следам танка Т-34».

Здесь же к 255-летию великого поэта и писателя Александра Пушкина разместят тематические зоны. Инсталляции посвятят фрагменту из произведения «Руслан и Людмила». На выездной выставке под названием «Преданья старины глубокой» от исторического парка «Россия — моя история» также расскажут о творчестве поэта.

На площадках школы робототехники Владивостока покажут мастер-классы по сборке карманных фонариков и разработке компьютерных игр, организуют также игры с использованием очков реальности. Конечно же, не обойдется без мастер-классов. Все желающие научиться конструированию роботов и компьютерному программированию в программе Lego WeDo. Здесь будут еще и зона VR, 3D-моделирования и робофутбола.

И детей, и взрослых на празднике ждет уличное театральное представление «Колесница радости» от артистов Приморского театра, костюмированных аниматоров, творческие, образовательные, научные мастер-классы, тематические выставки и спортивные активности. Спортивные массовые мероприятия в честь Дня России пройдут практически во всех муниципалитетах Приморья. Об этом «Комсомолка» писала ранее.

Будет ли салют в День России во Владивостоке 12 июня 2024

Ну и какой же праздник без вкусной еды. На площади будет расположен кулинарный дворик с национальными блюдами. Перед фудкортом располагается большой стол дружбы, чтобы все могли пообедать как большая одна семья.

В 19:00 на главной сцене начнется вечерняя концертная программа. Навстречу выйдет популярный российский певец и звезда телешоу Олег Кривиков (Майами). Завершится праздник красочным фейерверком в 21.30.

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