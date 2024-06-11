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Дополнительные поезда запустят в Алматы и Шымкент

Нацперевозчик запустит из Астаны дополнительные поезда в Алматы и Шымкент. Это связано с повышенным спросом, подробнее — на Tengri Travel.

Поезда будут курсировать по маршрутам № 204/203 Астана — Шымкент и № 202/201 Астана -Алматы ежедневно с 17 июня по 31 августа.

«Национальный перевозчик просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно, чтобы избежать неудобств и гарантировать себе место в поезде на нужную дату. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой “Лист ожидания” на сайте по продажам билетов или в кассах АО “Пассажирские перевозки”.

отметили в пресс-службе.

Лето — сезон путешествий. В это время многие казахстанцы отправляются в поездки на поезде по стране. Что делать, если в дороге вы почувствовали себя плохо? На этот вопрос Tengri Travel ответили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».