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В Кольцово оштрафовали двух пассажиров, занявших чужие места в самолетах

В Екатеринбурге назначили штрафы севшим на чужие места двум пассажирам самолетов в аэропорту Кольцово, которые устроили скандал, когда бортпроводники сделали им замечание, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу (УрФО).

Источник: Коммерсантъ

Первым нарушителем стал 34-летний житель Екатеринбурга, который 8 июня возвращался из Египта. Просьбу стюардов вернуться на свое место он проигнорировал и ответил нецензурной бранью, мешая своим поведением другим пассажирам.

В тот же день на борту самолета, прилетевшего в Кольцово из московского Шереметьево, занявшая чужое место 44-летняя свердловчанка наотрез отказалась его покидать и начала ругаться с экипажем.

Обоих оштрафовали по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна), на екатеринбуржца также составлен протокол за мелкое хулиганство со штрафом на 1 тыс. руб.

штрафы