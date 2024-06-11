В Кольцово оштрафовали двух пассажиров, занявших чужие места в самолетах

Первым нарушителем стал 34-летний житель Екатеринбурга, который 8 июня возвращался из Египта. Просьбу стюардов вернуться на свое место он проигнорировал и ответил нецензурной бранью, мешая своим поведением другим пассажирам.
В тот же день на борту самолета, прилетевшего в Кольцово из московского Шереметьево, занявшая чужое место 44-летняя свердловчанка наотрез отказалась его покидать и начала ругаться с экипажем.
Обоих оштрафовали по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна), на екатеринбуржца также составлен протокол за мелкое хулиганство со штрафом на 1 тыс. руб.