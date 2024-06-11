Работу метро и автобусов продлят в Нижнем Новгородке в День России

В День России, который будет праздноваться 12 июня, в Нижнем Новгороде продлят работу метро, автобусов и троллейбусов — они будут ходить до 01.00 13 июня. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Метро будет ходить по следующему графику: с 22.00 до полуночи — с интервалом 7 минут, далее — с интервалом 10 минут.
До ночи будут ходить электробус № 17, автобусы А-1, А-3, А-9, А-10, А-11, А-26, А-37, А-40, А-41, А-43, А-48, А-57, А-61, А-64, А-68, А-71, А-72, А-92, а также троллейбусы № 9 и № 31.
Также после концерта на площади Минина в 22.00 от остановки Черный пруд отправятся трамваи № 2 в Лапшиху и № 21 до парка Дубки.