Белорусский врач назвал средства, которые помогают от укусов мошек

Могилевские врачи рассказали о способах защиты от болезненных укусов мошек, пишет mogilove.by.
Медики напоминают, что слюна мошек имеет токсическое воздействие и может вызвать сильные аллергические реакции. Поэтому во время наибольшей активности мошек лучше не бывать вблизи водоемов, где они скапливаются, или максимально закрывать открытые участки тела одеждой. Советуют использовать репелленты.
Если после укусов мошек возникли покраснения, отечность, зуд, то для снятия токсического действия медики советуют применять вьетнамский бальзам «Золотая звезда». Зуд и покраснение также помогут уменьшить протирание кожи мазями с ментоловыми и другими эфирными маслами, соком лимона, петрушки, одуванчика, соком луковицы.
Кроме того, чтобы уменьшить отек, врачи рекомендуют приложить к месту укуса лед или протереть его спиртом.