Белорусский врач назвал средства, которые помогают от укусов мошек

Медики напоминают, что слюна мошек имеет токсическое воздействие и может вызвать сильные аллергические реакции. Поэтому во время наибольшей активности мошек лучше не бывать вблизи водоемов, где они скапливаются, или максимально закрывать открытые участки тела одеждой. Советуют использовать репелленты.