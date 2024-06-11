В Калининграде умер Заслуженный учитель России Вадим Кучуев

В Калининграде на 65 году скоропостижно скончался Заслуженный учитель России Вадим Кучуев. Об этом сообщается на сайте лицея № 23. С 1999 по 2024 годы Вадим Анатольевич работал в этом лицее учителем русского языка и литературы.