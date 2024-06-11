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В Калининграде умер Заслуженный учитель России Вадим Кучуев

Преподавателя лицея № 23 не сало на 65 году жизни.

В Калининграде на 65 году скоропостижно скончался Заслуженный учитель России Вадим Кучуев. Об этом сообщается на сайте лицея № 23. С 1999 по 2024 годы Вадим Анатольевич работал в этом лицее учителем русского языка и литературы.

Коллеги запомнят его как человека энциклопедических знаний в области филологии и истории, блестящего оратора.

Вадим Анатольевич пользовался огромным авторитетом среди старшеклассников. Его знали и ценили в педагогическом мире Калининградской области.

Коллеги организовали сбор для родных педагога.

О времени и месте прощания обещают сообщить позже.

Ушла из жизни и директор лицея № 49 Людмила Соколова.