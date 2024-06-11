В Калининграде умер Заслуженный учитель России Вадим Кучуев

В Калининграде на 65 году скоропостижно скончался Заслуженный учитель России Вадим Кучуев. Об этом сообщается на сайте лицея № 23. С 1999 по 2024 годы Вадим Анатольевич работал в этом лицее учителем русского языка и литературы.
Коллеги запомнят его как человека энциклопедических знаний в области филологии и истории, блестящего оратора.
Вадим Анатольевич пользовался огромным авторитетом среди старшеклассников. Его знали и ценили в педагогическом мире Калининградской области.
Коллеги организовали сбор для родных педагога.
О времени и месте прощания обещают сообщить позже.
Ушла из жизни и директор лицея № 49 Людмила Соколова.