Воронежцы стали в три раза чаще болеть энтеровирусом

За 5 месяцев 2024 года в Воронежской области зарегистрировали три случая энтеровирусной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла в три раза. Риск заболеть существует круглый год, но в весенне-летний период обычно регистрируется подъем заболеваемости.
Чаще всего болезнь передается контактно-бытовым путем от зараженного человека. Проявляется разнообразно: от легкой лихорадки до тяжелых менигоэнцефалитов и миокардитов.
Возбудитель устойчив во внешней среде и длительное время могжет сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах. Однако быстро погибает при прогревании и кипячении.
Мерами профилактики энретровирусной инфекции являются соблюдение правил личной гигиены, мытье овощей и фруктов, кипячение питьевой воды.