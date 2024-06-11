Воронежцы стали в три раза чаще болеть энтеровирусом

За 5 месяцев 2024 года в Воронежской области зарегистрировали три случая энтеровирусной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла в три раза. Риск заболеть существует круглый год, но в весенне-летний период обычно регистрируется подъем заболеваемости.