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Воронежцы стали в три раза чаще болеть энтеровирусом

В этом году выявили уже три случая.

Источник: Комсомольская правда

За 5 месяцев 2024 года в Воронежской области зарегистрировали три случая энтеровирусной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла в три раза. Риск заболеть существует круглый год, но в весенне-летний период обычно регистрируется подъем заболеваемости.

Чаще всего болезнь передается контактно-бытовым путем от зараженного человека. Проявляется разнообразно: от легкой лихорадки до тяжелых менигоэнцефалитов и миокардитов.

Возбудитель устойчив во внешней среде и длительное время могжет сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах. Однако быстро погибает при прогревании и кипячении.

Мерами профилактики энретровирусной инфекции являются соблюдение правил личной гигиены, мытье овощей и фруктов, кипячение питьевой воды.

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