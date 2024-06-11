Для экс-прокурора Новосибирской области обвинение запросило 8 лет колонии

Сторона обвинения запросила для подсудимой 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 5 миллионов рублей. Также Любовь Кузьменок предложили лишить права занимать должности в государственных органах на пять лет и лишить чина государственного советника юстиции 3-го класса.