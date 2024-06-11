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Еще один документ в Москве сделали цифровым

Цифровое удостоверение многодетной семьи стало доступно всем москвичам, чьи семьи получили такой статус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Теперь каждый член многодетной семьи, зарегистрированный на портале mos.ru, может открыть удостоверение в личном кабинете в разделе «Семья и дети», чтобы получить все необходимые льготы по QR-коду.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

Цифровое удостоверение равнозначно бумажному и содержит информацию обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготной категории. Его можно скачать на мобильный телефон, чтобы оно всегда было под рукой и его нельзя было испортить или потерять.

«Уникальным QR-кодом можно поделиться со всеми членами семьи, чтобы подтвердить льготу в любом месте, в отличие от бумажного варианта, который оформлялся в одном экземпляре. Теперь цифровое удостоверение стало доступно и тем, кто ранее получил статус многодетных. Для его оформления не нужно подавать отдельное заявление или тратить время на личный визит в центры госуслуг. Если горожанин является членом многодетной семьи, его удостоверение уже доступно в личном кабинете портала mos.ru», — отметила Ракова.

QR-код в цифровом удостоверении позволяет подтвердить льготу при получении скидок в магазинах, учреждениях культуры и других организациях.

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