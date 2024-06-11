Еще один документ в Москве сделали цифровым

«Уникальным QR-кодом можно поделиться со всеми членами семьи, чтобы подтвердить льготу в любом месте, в отличие от бумажного варианта, который оформлялся в одном экземпляре. Теперь цифровое удостоверение стало доступно и тем, кто ранее получил статус многодетных. Для его оформления не нужно подавать отдельное заявление или тратить время на личный визит в центры госуслуг. Если горожанин является членом многодетной семьи, его удостоверение уже доступно в личном кабинете портала mos.ru», — отметила Ракова.