Губернатор поручил привлечь к ответственности руководство спорткомплекса

Как сообщил Дмитрий Махонин в ходе сегодняшнего заседания правительства Пермского края, после официального открытия бассейна на территории СК «Энергия» спортивный объект не продолжил работу. Семьи, заранее купившие билет, не смогли посетить бассейн. «Оказалось, что администраторы не удосужились вовремя попросить разрешение на открытие бассейна и проинформировать людей, что его работа не запущена», — пояснил губернатор. Открытие бассейна должно было состояться вчера.
В связи с дезорганизованной работой спортивного комплекса глава региона поручил краевому минспорту «привлечь к дисциплинарной ответственности» представителей ГБУДО ПК «СШ “Академия игровых видов спорта”», в ведомстве которых находится спорткомплекс «Энергия». «Надо принимать серьезные кадровые решения, связанные с директором спорткомплекса», — заявил Дмитрий Махонин.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми, на ул. Советской, 100, начал работу спортивный комплекс «Энергия». Спорткомплекс площадью 17 тыс. кв. м включает в себя три универсальных спортивных зала с трибунами на 569 мест, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, три теннисных корта. Стоимость объекта составила более 2 млрд руб. Согласно базе Rusprofile, руководителем организации с 2021 года является Иван Белкин, бывший директор пермского ООО «НПО “Парма Электроникс”».