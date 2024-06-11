Губернатор поручил привлечь к ответственности руководство спорткомплекса

Как сообщил Дмитрий Махонин в ходе сегодняшнего заседания правительства Пермского края, после официального открытия бассейна на территории СК «Энергия» спортивный объект не продолжил работу. Семьи, заранее купившие билет, не смогли посетить бассейн. «Оказалось, что администраторы не удосужились вовремя попросить разрешение на открытие бассейна и проинформировать людей, что его работа не запущена», — пояснил губернатор. Открытие бассейна должно было состояться вчера.