Дептранс напомнил о бесплатных парковках в центре Москвы в День России

Ранее стало известно, что 11 июня несколько улиц в центре Москвы закрыли для движения из-за концерта, посвященного Дню России. Так, с 07:00 до 23:00 движение транспорта ограничили по улице Ильинке, от Новой площади до Красной площади, по улице Варварке, от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде, от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.