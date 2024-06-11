В Башкирии поддержали три прошения осужденных о помиловании.

В Уфе прошло очередное заседание комиссии по вопросам помилования при Главе Республики Башкортостан. Было рассмотрено пять ходатайств осужденных, три из них были поддержаны. Как сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ, одно из одобренных ходатайств было подано пенсионером, по вине которого погибли его дети и внучка.
«К трагедии привело неосторожное обращение с огнем, — рассказал председатель комиссии, спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Мужчина развел огонь в печи под деревянным навесом и оставил его без присмотра. Пламя перекинулось на летний дом, где в тот момент спали его близкие. Дочь и внучка погибли от отравления продуктами горения, сын скончался от ожогов. Суд приговорил виновника трагедии к двум годам ограничения свободы. Осужденный — многодетный отец, у него осталось двое детей. Всю жизнь честно трудился в животноводстве. После случившегося помогал расследованию и строго выполнял возложенные на него судом обязанности. Произошедшее стало тяжелым испытанием для пожилого человека. Комиссия посчитала возможным одобрить ходатайство».
Было поддержано ходатайство и мужчины, осужденного за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
«Основное наказание в виде 200 часов обязательных работ им уже отбыто, — сообщил Константин Толкачев. — Сейчас действует запрет на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. Автомобиль, признанный орудием преступления, будет конфискован в доход государства — этим сейчас занимаются судебные приставы. У осужденного есть повод крепко задуматься над своими действиями. Комиссия ожидает, что мужчина больше не рискнет сесть за руль в нетрезвом состоянии».
Третьей ходатайство, одобренное комиссией, подала осужденная за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд назначил ей пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.
«Все началось с семейной ссоры на почве совместного распития спиртных напитков, — сказал Константин Толкачев. — Женщина не стерпела оскорбления и рукоприкладство мужа и ответила ему тем же. В результате мужчина скончался от травм. У супругов пятеро детей. Старший сын вернулся с ранениями из зоны СВО. Другой сын заключил контракт и сейчас тоже находится в зоне боевых действий. До той злополучной ссоры никаких признаков неблагополучия в семье не было. Со своими родительскими обязанностями супруги справлялись. От школы на детей есть положительные характеристики, благодарственные письма и грамоты. И сама женщина была награждена медалью “Материнская слава”. Члены комиссии детально изучили материалы дела, характеристики и отзывы. Администрация исправительного учреждения поддержала ходатайство осужденной о помиловании и об освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Комиссия по вопросам помилования приняла положительное решение».
Остальные ходатайства были отклонены. Представления Главы РБ по рассмотренным ходатайствам вместе с заключениями комиссии будут направлены президенту РФ. Окончательное решение о помиловании принимается президентом, подчеркнули в региональном парламенте.