В Башкирии поддержали три прошения осужденных о помиловании.

«Все началось с семейной ссоры на почве совместного распития спиртных напитков, — сказал Константин Толкачев. — Женщина не стерпела оскорбления и рукоприкладство мужа и ответила ему тем же. В результате мужчина скончался от травм. У супругов пятеро детей. Старший сын вернулся с ранениями из зоны СВО. Другой сын заключил контракт и сейчас тоже находится в зоне боевых действий. До той злополучной ссоры никаких признаков неблагополучия в семье не было. Со своими родительскими обязанностями супруги справлялись. От школы на детей есть положительные характеристики, благодарственные письма и грамоты. И сама женщина была награждена медалью “Материнская слава”. Члены комиссии детально изучили материалы дела, характеристики и отзывы. Администрация исправительного учреждения поддержала ходатайство осужденной о помиловании и об освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Комиссия по вопросам помилования приняла положительное решение».