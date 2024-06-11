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В Перми ограничат продажу алкоголя в День России и День города 12 июня

За нарушение запрета пермякам будет грозить штраф.

Источник: Аргументы и факты

Продажа алкоголя в День России и День города 12 июня будет ограничена на территории Перми, сообщает городская администрация.

Запрет на розничную продажу будет также действовать в праздничный день на территории Пермского края. В мэрии также напомнили, что нарушение запрета может грозить пермякам и жителям региона штрафом.

«Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей», — отмечает администрация Перми.