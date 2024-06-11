Музыкант Денис Мацуев раскрыл подробности о своей дочери

Народный артист России Денис Мацуев в беседе с корреспондентом aif.ru рассказал подробности о своей дочери.
«Анна Денисовна в этом году закончила первый класс. Делает большие успехи. Во что конкретно это всё выльется, пока сказать сложно. Она вылитый я в молодости. Не может на одном месте усидеть, перепрыгивает с одного на другое: и фортепиано, и балет, и рисует, и актёрское мастерство осваивает, и поёт. Всё время фонтанирует идеями», — поделился пианист.
В этом году 11 июня Денису Мацуеву исполнилось 49 лет. В 2023 году он стал рекордсменом по числу концертов — 315 выступлений. В четверг, 13 июня, артист в четвертый раз проведёт конкурс Grand Piano Competition. В жюри войдут профессор из Миланской Консерватории и Японии, пианист из Англии и Германии и директор центральной музыкальной школы. Денис Мацуев рассказал, что композитор Александр Чайковский написал специальное произведение. Поэтому зрителей ждёт мировая премьера — концерт для четырех роялей с оркестром.