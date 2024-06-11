Музыкант Денис Мацуев раскрыл подробности о своей дочери

«Анна Денисовна в этом году закончила первый класс. Делает большие успехи. Во что конкретно это всё выльется, пока сказать сложно. Она вылитый я в молодости. Не может на одном месте усидеть, перепрыгивает с одного на другое: и фортепиано, и балет, и рисует, и актёрское мастерство осваивает, и поёт. Всё время фонтанирует идеями», — поделился пианист.