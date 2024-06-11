«Один дома»: куда пермякам пристроить первоклашку на каникулах

— Наконец-то у дочки каникулы и можно вставать не в шесть, а восемь утра, — говорит счастливая мама первоклассницы. — Правда, ума не приложу, куда мне теперь ее девать? Как организовать день, чтобы дочь и погуляла, и вовремя пообедала и позанималась чем-нибудь интересным? Переживаю, что одна со всем этим она не справится, а бабушек-дедушек у нас нет.
Обычно, если родители и отправляют ребенка в лагерь, то смена длится максимум три недели. Еще приплюсуем сюда две недели отдыха в компании родителей — чаще всего работодатели разрешают отгулять летом лишь половину отпуска. А остальное время мамы и папы оказываются в замешательстве. Чтобы избавить их от головной боли, «Комсомолка» собрала лайфхаки, как пристроить и чем занять ребенка в городе.
Небанальные способы
Кидшеринг
В России начинает набирать популярность «кидшеринг» или обмен детьми. Суть его в том, что во время каникул две-три знакомые семьи или даже родственники с братьями-сестрами — ровесниками объединяются и забирают на время всех детей к себе. Так и школьникам веселей, и их родители смогут побыть какое-то время в состоянии «бездетности».
Конечно, на принимающую сторону это накладывает массу обязанностей: уделять гостям много времени, наготовить еды, продумать, чем дети будут заниматься, погулять с ними. Но есть и масса плюсов.
— Когда ребенок дома один, он скучает по живому общению, а когда с другим ребенком — только успевай им занятия подкидывать и «настолки» из шкафа доставать, — говорит мама, которая решилась на этот эксперимент. — Для детей это хорошая возможность искать общий язык, а для родителей — пообщаться с «чужим» ребенком, сравнить их развитие и понять, действенны ли твои методы воспитания.
Как вариант, присмотреть за младшим братом и другими детьми, можно привлечь и вашего старшего ребенка. Если дочь-десятиклассница хочет подработать, но не может найти где, можно предложить ей плату взять на себя роль вожатой мини-лагеря. Только важно четко прописать все режимные моменты и правила, которые будут действовать в это время.
Тематический центр
Ваш ребенок подзапустил английский? Или давно хотел научиться программированию? А может быть, он увлекается робототехникой, архитектурой или танцами? Поищите в интернете: в последние годы в крупных городах начали открываться тематические летние лагеря.
Этот вариант сродни пришкольному лагерю: ребенок утром приходит в детский центр, где находится площадка, завтракает, занимается, гуляет, обедает, а часов в 16.00−17.00 его можно забирать. Пока идет смена, дети практикуют разговорный английский, в игровой форме изучают язык программирования или снимают клипы или ролики.
— Прошлым летом мой 11-летний сын с удовольствием ходил в Компьютерную академию, где научился основам программирования, графики и дизайна, а потом применял эти знания при подготовке презентаций в школе, — говорит мама пятиклассника. — За компьютером они проводили два-три часа, но были в программе лагеря и конкурсы, и концерты, и прогулки в парке. Ребенок остался доволен: он завел новых друзей и проявил себя, заняв призовое место в одном из состязаний.
Хорошие соседи
Если раньше со своими соседями вы здоровались и общались на отвлеченные темы, то сейчас можно узнать, не выручат ли они вас на недельку-две за небольшую плату? Можно, к примеру, обратиться к мамочке с третьего этажа, с которой не раз общались на детской площадке.
Если она сидит в декрете с малышом и выходит с ним на прогулку — поковыряться в песочнице, то, возможно, не откажется захватить с собой и вашего первоклашку. После года учебы ваш ребенок с удовольствием возьмет в руки совок и формочки и покачается на качелях. Во-вторых, он познакомится с карапузом и пообщается с другими детьми, что гуляют во дворе.
Еще один вариант — одинокая пенсионерка этажом ниже, что раньше работала учителем, а теперь вышла на пенсию и любит посидеть на лавочке. С ней вы тоже не раз пересекались и обсуждали возрастающую на школьников нагрузку. Можно договориться, чтобы она забирала вашего ребенка погулять, присмотрела за ним, а потом подняла на лифте до квартиры.
Если в доме есть доброжелательная консьержка, которая давно работает и стала вашей хорошей знакомой, то это тоже вариант. Летом вахтеры не столько сидят в своем помещении, сколько выходят подышать воздухом у подъезда. Предложите ей символическую сумму за то, что она присмотрит за вашим гуляющим первоклашкой.
Дружная кооперация
За год учебы в школе ваш ребенок обрел новых друзей, а вы — подруг, которыми стали мамы его одноклассников? А может быть, вы и в детский садик ходили вместе? Тогда этот вариант для вас. Есть родители, которые летом объединяются, составляют график мероприятий, берут у понимающих работодателей отгул и развлекают сразу несколько детей по очереди: возят их в кино, на батуты, в квест или в парк аттракционов. Так и детям нравится — они продолжают общаться с друзьями вне школьных стен, и родители, которые не дежурят, спокойно могут уйти на работу.
Старые испытанные способы
Пришкольный лагерь
В большинстве российских школ в июне организовывают пришкольные лагеря. Дети приходят с утра в родную школу, там их кормят завтраком и организуют всевозможные развлечения — от шахматных состязаний до походов в планетарий, зоопарк или на выставку.
Большинство мам и пап — чтобы ребенок не сидел дома в четырех стенах — пользуются этим. По сертификату путевка может быть и бесплатной, оплатить нужно только культмассовые мероприятия. Из плюсов — дети в пришкольном лагере находятся под присмотром вожатых — педагогов этой же школы, общаются с ровесниками, накормлены, часть дня находятся на свежем воздухе и посещают городские музеи и мероприятия. Из минусов — количество мест в пришкольные лагеря ограничено, и путевки могут закончиться в первый же день продажи.
Няня
Если младший школьник боится оставаться дома один, зависим от гаджетов или не умеет разогревать в микроволновке обед, то можно нанять на летние месяцы няню. В интернете и на сайте бесплатных объявлений есть много вакансий нянь, которые и погуляют, и накормят, и поиграют с ребенком.
В объявлениях соискательницы публикуют свое фото и объясняют, почему работают с детьми, сколько им лет и в каком районе проживают. Можно выбрать ту, что понравилась ребенку и живет ближе к дому. А так как многие просят почасовую оплату — от 200 до 500 рублей, то — чтобы сэкономить — можно приглашать няню не на весь день, а на несколько часов.
С родителями на работу
Это самый крайний вариант, потому что ребенок вряд ли даст маме или папе продуктивно поработать. Он быстро устанет от монотонной обстановки, захочет поспать, поесть или погулять. Опыт показывает, что книг, рисования, раскрасок и даже планшета хватает всего на несколько часов.
Как вариант, можно еще, конечно, разбить отпуска. Сначала с ребенком на каникулах сидит муж, потом жена, но куда-то съездить всей семьей — чтобы сменить обстановку — так не удастся.
А ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ
Пока шел учебный год, много интересного приходилось откладывать на потом. Летние каникулы — самое время, чтобы наверстать упущенное: приготовить необычное блюдо: лимонад или мороженое, устроить цветник на балконе, прогуляться с сачком, лупой или биноклем по парку. Можно позвать в гости друга-одноклассника и устроить караоке-батл или порекомендовать сыну или дочери посмотреть ваши любимые старые советские фильмы, а вечером обсудить их. Можно вспомнить свои игры из детства и научить чад играть в них.
Эти и другие незабываемые занятия можно включить в распорядок дня ребенка и подробно объяснить, как их выполнять.
КОМПЕТЕНТНО.
«Лето безопасно, когда оно организовано»
Инна ТЕЛЕГИНА, семейный и детский психолог:
— Надо понимать, что безопасно лето проходит только тогда, когда жизнь ребенка организована. Необходимо, чтобы младшеклассник четко знал, чем, оставаясь в одиночестве, он будет заниматься. Для этого родители должны помочь составить сыну или дочери распорядок дня, чтоб дети могли не только отдыхать и восстанавливать силы, но и погружаться в свои увлечения. Также необходимо создать пространство для творчества, подготовить, чтобы под рукой было все, что ребенку интересно и чем он любит увлекаться.
В распорядок дня должны войти прогулки, семейно-бытовые дела, чтение или выполнение летних школьных заданий. А еще спортивные, подвижные, настольные игры и досуговые мероприятия вместе с семьей. Помните, давая ребенку задание на день, не забывайте вечером поощрить его, даже если задача будет выполнена частично.
С детьми 7−8 лет нужно четко проговаривать правила безопасности. Ребенок должен понимать, что родители разрешают ему, а что — нет: можно ли выходить на улицу, по какой территории перемещаться, с кем знакомиться. Нужно ли сообщать обо всех перемещениях родителям и как делать контрольные отметки: писать смс или звонить по телефону. Проговорите все эти правила, ребенок должен их выполнять.
Ну, а если вы все-таки решите, что в первое школьное лето вашему ребенку будет помогать кто-то из взрослых, то вы должны хорошо знать этого человека и полностью доверять ему.