«Один дома»: куда пермякам пристроить первоклашку на каникулах

За год учебы в школе ваш ребенок обрел новых друзей, а вы — подруг, которыми стали мамы его одноклассников? А может быть, вы и в детский садик ходили вместе? Тогда этот вариант для вас. Есть родители, которые летом объединяются, составляют график мероприятий, берут у понимающих работодателей отгул и развлекают сразу несколько детей по очереди: возят их в кино, на батуты, в квест или в парк аттракционов. Так и детям нравится — они продолжают общаться с друзьями вне школьных стен, и родители, которые не дежурят, спокойно могут уйти на работу.