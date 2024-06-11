Для омичей выпустили коллекцию мерча с достопримечательностями родного города

Платформа «Делай город» и бренд «Просто шапка» выпустили коллекцию мерча (рекламно-сувенирная продукция) для местных жителей. В дизайне создатели использовали знаковые строения Омска, которые могут быть узнаваемы даже в силуэтном исполнении.
Как рассказывают представители платформы «Делай город», идея коллаборации появилась в феврале, когда они обратились к создателям бренда «Просто шапка» с просьбой провести в их цехе сессию по «Лестнице к океану». Тогда Елена Харламова, основательница бренда узнала больше про проект и вдохновилась тем, что делает команда платформы и инициаторы.
«Мы производим большой ассортимент сувениров от ручек до свитшотов с различными омскими смыслами, ценностями, мемами — тем, что формирует тот самый культурный код нашего города. При работе над дизайном мерча коллаборации с “Делай город” захотелось поработать со знаковыми строениями Омска, которые узнаются даже в силуэтном исполнении. Ведь это тоже про культурный код, про то, что “делает” город непохожим ни на какой другой. Так появилась идея сложить все эти строения в одну пирамиду. В итоге получился классный графичный образ, который привлекает внимание, и заложенный в него вопрос — “Из чего же складывается город?” — в прямом и переносном смысле», — рассказала Елена Харламова.
Отметим, что средства с продажи этих товаров пойдут на поддержку проектов на платформе «Делай город».