Для омичей выпустили коллекцию мерча с достопримечательностями родного города

«Мы производим большой ассортимент сувениров от ручек до свитшотов с различными омскими смыслами, ценностями, мемами — тем, что формирует тот самый культурный код нашего города. При работе над дизайном мерча коллаборации с “Делай город” захотелось поработать со знаковыми строениями Омска, которые узнаются даже в силуэтном исполнении. Ведь это тоже про культурный код, про то, что “делает” город непохожим ни на какой другой. Так появилась идея сложить все эти строения в одну пирамиду. В итоге получился классный графичный образ, который привлекает внимание, и заложенный в него вопрос — “Из чего же складывается город?” — в прямом и переносном смысле», — рассказала Елена Харламова.