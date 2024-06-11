Сегодня воронежские школьники сдают последние экзамены по ЕГЭ

Во вторник, 11 июня, воронежские выпускники сдают последние экзамены в рамках основных дней основного периода ЕГЭ. Школьники сдают сегодня биологию, историю и письменную часть по иностранным языкам. В Министерстве образования Воронежской области напомнили, где можно посмотреть результаты.
Для этого существует три источника:
- на официальном сайте ЕГЭ, где нужно указать ФИО, паспортные данные или код регистрации из 12 символов, который присваивается при сдаче экзамена, а также назвать свой регион;
- на Госуслугах через личный кабинет, пройдя путь "Документы — Образование — Результаты ЕГЭ;
- в школе.
Кстати, узнать результаты единого государственного экзамена можно за последние пять лет, включая год сдачи ЕГЭ.