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Сегодня воронежские школьники сдают последние экзамены по ЕГЭ

Где посмотреть результаты экзаменов, напомнили в региональном министерстве образования.

Во вторник, 11 июня, воронежские выпускники сдают последние экзамены в рамках основных дней основного периода ЕГЭ. Школьники сдают сегодня биологию, историю и письменную часть по иностранным языкам. В Министерстве образования Воронежской области напомнили, где можно посмотреть результаты.

Для этого существует три источника:

  • на официальном сайте ЕГЭ, где нужно указать ФИО, паспортные данные или код регистрации из 12 символов, который присваивается при сдаче экзамена, а также назвать свой регион;
  • на Госуслугах через личный кабинет, пройдя путь "Документы — Образование — Результаты ЕГЭ;
  • в школе.

Кстати, узнать результаты единого государственного экзамена можно за последние пять лет, включая год сдачи ЕГЭ.

образование