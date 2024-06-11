Сегодня воронежские школьники сдают последние экзамены по ЕГЭ

Во вторник, 11 июня, воронежские выпускники сдают последние экзамены в рамках основных дней основного периода ЕГЭ. Школьники сдают сегодня биологию, историю и письменную часть по иностранным языкам. В Министерстве образования Воронежской области напомнили, где можно посмотреть результаты.