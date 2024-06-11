Штормовое предупреждение ввели в Татарстане из-за опасности лесных пожаров

При 4-м классе нельзя использовать открытый огонь на гарях, в хвойных молодняках, в местах поврежденного леса, торфяниках, там, где много высохшей травы, под кронами деревьев. Нельзя бросать окурки, горящие спички, горячую золу из курительных трубок, а также запрещено применять на охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных для них местах.