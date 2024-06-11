Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение ввели в Татарстане из-за опасности лесных пожаров

В Республике Татарстан ввели штормовое предупреждение, связанное с опасностью лесных пожаров, сообщает Гидрометцентр РТ.

Источник: телеграм-канал

Так, с 12 по 17 июня на территории Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов — 4-го класса.

Пожарная опасность в лесах — условия, когда из-за источника высокой температуры или огня может вспыхнуть пожар. Всего принято 5 классов опасности.

При 4-м классе нельзя использовать открытый огонь на гарях, в хвойных молодняках, в местах поврежденного леса, торфяниках, там, где много высохшей травы, под кронами деревьев. Нельзя бросать окурки, горящие спички, горячую золу из курительных трубок, а также запрещено применять на охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных для них местах.

пожары