Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с 13 июня грозы принесут похолодание

В Ростовской области с 13 июня поменяется погода — на смену аномальной жаре придет похолодание и грозовые дожди. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на климатолога Александру Иошпу.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 82% 754 мм рт. ст. +20°

По словам климатолога, жара в регионе сохранится до четверга. В Ростове 11 и 12 июня до +33, облачно с прояснениями, ночью — до +22.

Похолодание ожидается после 13 июня — циклон принесет также и осадки, но пройдут они местами.

В Ростове слабые грозовые дожди возможны 13 и 14 июня, днем +31 +20, в ночные часы +22. Также грозы в донской столице ожидаются с 16 по 19 июня.

По северу области в Верхнедонском и Шолоховском районах незначительные осадки синоптики обещают с 12 по 14 июня, температура воздуха снизится до +28 в дневные часы и + 17 +18 в ночные.

По востоку области в Ремонтненском, Заветинском, Дубовском районах слабые дожди с грозой возможны с 11 по 14 июня, температура воздуха с +35 опустится до +30 +31.

По югу области в Песчанокопском и Сальском районах дожди более значительные, но также небольшие — осадки до 3,5 мм за сутки выпадут с 13 по 14 июня, жара спадет до +29.

В Таганроге дожди прогнозируют с 12 по 14 июня, более интенсивные осадки ожидаются в четверг, 13 июня. Температура воздуха днем +28 +30, а в ночные часы до +23.