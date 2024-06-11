В Ростовской области с 13 июня грозы принесут похолодание

По словам климатолога, жара в регионе сохранится до четверга. В Ростове 11 и 12 июня до +33, облачно с прояснениями, ночью — до +22.
Похолодание ожидается после 13 июня — циклон принесет также и осадки, но пройдут они местами.
В Ростове слабые грозовые дожди возможны 13 и 14 июня, днем +31 +20, в ночные часы +22. Также грозы в донской столице ожидаются с 16 по 19 июня.
По северу области в Верхнедонском и Шолоховском районах незначительные осадки синоптики обещают с 12 по 14 июня, температура воздуха снизится до +28 в дневные часы и + 17 +18 в ночные.
По востоку области в Ремонтненском, Заветинском, Дубовском районах слабые дожди с грозой возможны с 11 по 14 июня, температура воздуха с +35 опустится до +30 +31.
По югу области в Песчанокопском и Сальском районах дожди более значительные, но также небольшие — осадки до 3,5 мм за сутки выпадут с 13 по 14 июня, жара спадет до +29.
В Таганроге дожди прогнозируют с 12 по 14 июня, более интенсивные осадки ожидаются в четверг, 13 июня. Температура воздуха днем +28 +30, а в ночные часы до +23.