В Иркутске 12 июня отпразднуют День России

В сквере имени Кирова с 12:00 будут работать интерактивные площадки. На сцене возле здания правительства региона в 14:00 начнется концертная программа «Сибирь моя, ты часть России», представленная делегацией Иркутской области на ВДНХ во время Международной выставки-форума «Россия». Тогда она была удостоена награды как лучшая концертная программа.
На главной иркутской сцене выступят народный фольклорный ансамбль «Оберег» Иркутского областного Дома народного творчества, народный ансамбль танца «Палитра» Иркутского областного колледжа культуры, государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» и этно-рок-группа «Шоно». Они представят бурятские, русские и казачьи песни — аутентичные и в современной обработке, горловое пение, фольклор сибирских деревень Братского и Куйтунского районов, танцы народов Приангарья, собранные этнографами, инструментальные композиции и игру на традиционных национальных инструментах.
Также в этот день выступит Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого с концертной программой «России звонкая душа». Начало в 16:00. Хору более 110 лет, он исполняет народную музыку. Основан хор в 1911 году выдающимся исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Пятницким. Сегодня Хором имени Пятницкого руководит народная артистка России, лауреат Государственной премии, профессор Александра Пермякова.
«По приглашению Губернатора Иркутской области в День России для иркутян и гостей региона выступит старейший профессиональный народный хор нашей страны. Творчество этого легендарного коллектива возвращает нас к истокам народной музыки, к традициям, к богатому духовному и культурному наследию России. Зрители увидят высочайший исполнительский уровень, красочность и разнообразие образов, услышат, как звучит русская душа! В главный праздник страны хор имени Пятницкого объединит всех нас и, я уверена, оставит в сердцах незабываемые впечатления», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Организаторы праздника, посвященного Дню России: Иркутский областной Дом народного творчества, Иркутская областная филармония при поддержке министерства культуры Иркутской области, Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Иркутской области и администрации Иркутска.
Как сообщает пресс-служба облправительства, вся концертная программа с площади имени графа Сперанского в Иркутске будет в прямом эфире транслироваться региональным телеканалом АИСТ: на 21 ТВ-кнопке, на сайте aisttv.ru и на YouTube-канале телекомпании. Начало в 14:00.