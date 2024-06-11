В Иркутске 12 июня отпразднуют День России

«По приглашению Губернатора Иркутской области в День России для иркутян и гостей региона выступит старейший профессиональный народный хор нашей страны. Творчество этого легендарного коллектива возвращает нас к истокам народной музыки, к традициям, к богатому духовному и культурному наследию России. Зрители увидят высочайший исполнительский уровень, красочность и разнообразие образов, услышат, как звучит русская душа! В главный праздник страны хор имени Пятницкого объединит всех нас и, я уверена, оставит в сердцах незабываемые впечатления», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.