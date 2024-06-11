В Хабаровске запланировали строительство всесезонного мини-парка

В Хабаровске, во дворе по адресу Калинина, 10 запланировано появление мини-парка в рамках программы благоустройства на 2024 год, охватывающей 19 дворов края. Сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Проект финансируется президентской субсидией на развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Эта инициатива предполагает создание всесезонного парка, который будет удобен для всех возрастных групп и включит безбарьерную среду для маломобильных граждан. Для детей оборудуют безопасные зоны отдыха с каруселями и горками, а также разместят автопарковку.
«Проект мини-парка содержит в себе не только минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории. Там будут выполнены асфальтирование, освещение, установка лавок, урн, детского игрового и спортивного оборудования. Также будут выполнены работы для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения. Ширина проемов входных зон будет рассчитана для проезда инвалидных колясок и дальнейшего передвижения по территории площадки», — сообщила начальник отдела по формированию комфортной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Оксана Лугина.
Напомним, что на 2024 год Хабаровский край получит 132,5 млн рублей президентской субсидии. Благоустройство пройдет не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Бикине, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, а также поселках Ванино и Чегдомын.