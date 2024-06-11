В Хабаровске запланировали строительство всесезонного мини-парка

«Проект мини-парка содержит в себе не только минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории. Там будут выполнены асфальтирование, освещение, установка лавок, урн, детского игрового и спортивного оборудования. Также будут выполнены работы для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения. Ширина проемов входных зон будет рассчитана для проезда инвалидных колясок и дальнейшего передвижения по территории площадки», — сообщила начальник отдела по формированию комфортной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Оксана Лугина.