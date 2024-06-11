В Хабаровском крае ожидаются продолжительные дожди

Дожди, которые зарядили в нашем крае с начала июня, никак не кончаются. Даже в праздник — День России, который мы будем отмечать торжественно и официально, и неформально в теплом дружеском кругу, небеса не обещают нам солнца. Практически на всей территории Хабаровского края пройдут дожди. Но в городе и на приусадебных участках все цветет, как эти великолепные маки.
Так, в Хабаровске 12 июня ночью +8…+10, днем +17…+19 градусов, возможен кратковременный дождь. Дождь ожидается и в Бикине, там ночной фон температур +12…+14, дневной +21…+23 градуса. В Вяземском без существенных осадков, на рассвете +8…+10, после обеда воздух прогреется до +18…+20 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. NEWS_ID=75060#
В Чегдомыне небольшой дождь, ночной фон температур +8…+10, дневной +17…+19 градусов. В Комсомольске-на-Амуре без осадков, ночью +5…+7, днем +14…+16 градусов, но сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В Троицком тоже обойдется без дождя, ночью там +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов. В Советской Гавани прогнозируется небольшой дождь, ночной фон температур +6…+8, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. Дожди в селе имени Полины Осипенко, на рассвете там +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов. В Чумикане выдастся сухой день, ночью столбик термометра опустится до +2…+4, днем чуточку теплее, до +10…+12 градусов.
А вот на самом севере дожди и холодно. В Николаевске-на-Амуре ночью всего +2…+4, днем +7…+9 градусов, в Аяне столбик термометра ночью опустится до отметки в +3…+5, днем чуть выше +7…+9 градусов. В Охотске ночные температуры такие же, днем +9…+11 градусов.
Уровень Амура у Хабаровска 121 сантиметр, река каждый день прибавляет по 4−5 сантиметров.