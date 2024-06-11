День России: новосибирцев ждут более 300 праздничных мероприятий

В 11.00 на улице Василия Старощука состоится митинг-концерт и возложение цветов к Мемориалу Защитникам Отечества — воинам 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии и 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка. В 12.00 на главной сцене Михайловской набережной начнется концертная программа, а в 13.00 — торжественное открытие праздника. Для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Состоится старт мотопробега «Сибирь — территория мужества!», посвященного Дню России.