День России: новосибирцев ждут более 300 праздничных мероприятий

Более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню России, организовано с 7 по 17 июня. Основным событием для жителей и гостей Новосибирской области станет праздничная программа 12 июня.
В 11.00 на улице Василия Старощука состоится митинг-концерт и возложение цветов к Мемориалу Защитникам Отечества — воинам 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии и 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка. В 12.00 на главной сцене Михайловской набережной начнется концертная программа, а в 13.00 — торжественное открытие праздника. Для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Состоится старт мотопробега «Сибирь — территория мужества!», посвященного Дню России.
Набережная также станет местом проведения мультиспортивного фестиваля «Сила молодых», в рамках которого будут представлены показательные выступления спортивных клубов Новосибирска и Новосибирской области — самбо, карате, бокса и другие. На площадке пройдет фестиваль народных игр и традиций «Молодецкие игры народов России», откроется историческая реконструкция периода Великой Отечественной войны, а в 16.00 Новосибирский областной театр кукол покажет спектакль «Как Петрушка врагов побеждал». Также откроется выставка народных ремесленников, готовых поделиться своими знаниями и мастерством.
В рамках тематической концертной программы «Россия — это мы!» для зрителей выступят приглашенные заслуженные артистки Екатерина Гусева и Варвара, группа «Республика», творческие коллективы и солисты Новосибирска и Новосибирской области. Завершит праздничный концерт кавер-группа «Айвазовский Оркестра».Подробнее с программой крупных мероприятий в рамках празднования Дня России можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.