В Перми школьница вошла в десятку лучших в конкурсе роликов от Мизулиной

Глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале список детей, принявших участие в конкурсе видео-роликов. Среди них — 15-летняя Евангелина из Перми, занявшая шестое место. В качестве приза все частники получат мерчи от Екатерины Мизулиной.
Участники должны были снять видео, в которых они объясняют, почему подросткам не стоит снимать ролики с избиением друзей.
«Некоторые подростки снимают хулиганские видео, иногда даже избивают сверстников для того, чтобы сделать видео и опубликовать в соцсетях. Почему не снимают, наоборот, что-то доброе и светлое? Как сделать так, чтобы этого стало меньше? Я давно об этом задумываюсь и хочу, чтобы вы мне немного помогли», — написала в своем блоге Екатерина Мизулина.
Ранее «Комсомолка» писала, что Екатерина Мизулина заинтересовалась случаем унижения юной пермячки. Директор Лиги безопасного интернета обратилась с заявлением в МВД.