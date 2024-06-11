В Перми школьница вошла в десятку лучших в конкурсе роликов от Мизулиной

«Некоторые подростки снимают хулиганские видео, иногда даже избивают сверстников для того, чтобы сделать видео и опубликовать в соцсетях. Почему не снимают, наоборот, что-то доброе и светлое? Как сделать так, чтобы этого стало меньше? Я давно об этом задумываюсь и хочу, чтобы вы мне немного помогли», — написала в своем блоге Екатерина Мизулина.