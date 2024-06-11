В аптеках Башкирии отсутствовал минимум жизненно необходимых лекарств.

В Башкирии сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства фармацевтическими и аптечными компаниями. Выяснилось, что в аптеках отсутствовал минимальный ассортимент жизненно необходимых лекарственных препаратов, были нарушены лицензионные требования, связанные с условиями хранения медикаментов. Подобные факты вскрылись прокуратурами города Октябрьского, Дуванского, Кушнаренковского, Бакалинского районов, Мелеузовской и Дюртюлинской межрайонными прокуратурами.
«В фармацевтических организациях в городах Агидель, Салават, Сибай, Абзелиловском, Аургазинском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Благоварском, Бураевском и Краснокамском районах выявлены многочисленные факты невнесения данных в Федеральный регистр движения лекарственных препаратов об их реализации. Всего прокурорами вскрыто более 360 нарушений в указанной сфере, в целях устранения которых внесено 190 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 105 должностных лиц».